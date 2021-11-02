Українські розвідники запевнили, що уважно відстежують ситуацію, яка склалась поблизу лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях Криму й Донецької і Луганської областей.

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Чисельність військ Росії на кордоні

Станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Росією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб,

– зазначили в ГУР.

До його складу входять війська:

8 і 20 армій південного та західного військових округів;

сили та засоби Чорноморського флоту Росії.

Поблизу кордону базуються окремі з'єднання та частини 4 і 6 армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил Росії.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

Росія регулярно проводить навчання

Розвідники інформують, що протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордону Росія провела серію широкомасштабних командно-штабних навчань.

Після завершення зазначених заходів частини та підрозділи 41-ї армії залишились у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько 260 кілометрів від кордону з Україною,

– додали у Міноборони.

Зверніть увагу! Росія періодично вдається до перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави.

Ймовірне скупчення військ Росії: коротко