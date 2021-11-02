Украинские разведчики заверили, что внимательно отслеживают ситуацию, которая сложилась у линии разграничения и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.
Читайте также Мы готовы к новому витку боевых действий, – командующий ОС
Численность войск России на границе
По состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Россией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек.
– отметили в ГУР.
В его состав входят войска:
- 8 и 20 армий южного и западного военных округов;
- силы и средства Черноморского флота России.
У границы базируются отдельные соединения и части 4 и 6 армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил России.
В то же время, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.
Россия регулярно проводит обучение
Разведчики информируют, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Россия провела серию широкомасштабных командно-штабных учений.
После завершения указанных мероприятий части и подразделения 41-й армии остались в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около 260 километров от границы с Украиной,
– добавили в Минобороны.
Вероятное скопление войск России: коротко
- Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало озабоченность у официальных лиц в США и Европе.
- В Генеральном управлении разведки Министерства обороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не фиксируют.
- Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают внимательно следить за ситуацией на линии разграничения.
- Politico обнародовало снимки со спутника, на которых видны скопления бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с войсками в районе российского города Ельня.
- Алексей Данилов опроверг информацию, распространяемую западными медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной, назвав это "сознательной дезинформацией".