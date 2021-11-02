Украинские разведчики заверили, что внимательно отслеживают ситуацию, которая сложилась у линии разграничения и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

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Численность войск России на границе

По состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Россией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек.

– отметили в ГУР.

В его состав входят войска:

8 и 20 армий южного и западного военных округов;

силы и средства Черноморского флота России.

У границы базируются отдельные соединения и части 4 и 6 армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил России.

В то же время, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

Россия регулярно проводит обучение

Разведчики информируют, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Россия провела серию широкомасштабных командно-штабных учений.

После завершения указанных мероприятий части и подразделения 41-й армии остались в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около 260 километров от границы с Украиной,

– добавили в Минобороны.

Обратите внимание! Россия периодически прибегает к перекидыванию и накоплению военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Вероятное скопление войск России: коротко