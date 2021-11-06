Визит главы ЦРУ в Москву

Издание CNN сообщило, что директор ЦРУ Билл Бернз по поручению Джо Байдена отправился в Москву. Его целью было предупредить Кремль: Штаты внимательно следят за скоплением российских войск у границ Украины.

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СМИ сообщили, что это – довольно редкая ситуация, когда глава ЦРУ едет в Россию.

В то же время Штаты хотят продемонстрировать: они все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи украинской границы.

Кроме того, в администрации Джо Байдена разошлись оценки мотивов России. Одни политики ожидают полномасштабного вторжения Москвы. В то же время другие – убеждены, что Россия лишь пытается запугать Украину.

Впоследствии СМИ также заявили, что Бернз поговорил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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