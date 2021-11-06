Автор материала Алан Позенер. Он раскритиковал политику западных партнеров в отношении Украины, больше всего досталось Германии.
Стоит прочесть Глава ЦРУ поехал в Москву из-за скопления российских войск у границы Украины, – CNN
Если не поможет Германия, помогут другие, – СМИ
В СМИ подчеркнули, что, оценивая использование Bayraktar Украиной, следует смотреть шире, ведь они изготовлены, в том числе, из украинских компонентов.
Если мы не поможем Украине, помогут другие. Мы не спасаем ни одной жизни, не обеспечиваем мир, мы просто стараемся откупить себе чистую совесть, при этом потеряв влияние в Киеве и усилив пренебрежение к нам со стороны Кремля,
– написали в Die Welt.
Ранее конгрессмены призвали Байдена предоставить оружие Украине
Отметим, что с схожей позицией выступили конгрессмены-республиканцы. Два члена Палаты представителей Майк Тернер и Майк Роджерс написали письмо президенту Джо Байдену. Они отметили, что США должны помочь Украине вооружением – из-за наращивания российской угрозы вблизи украинской границы.
Актуально "Ситуативно и точечно": в Генштабе сказали, когда ВСУ могут снова применить Bayraktar
Также политики предложили увеличить военное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить возможность еще одного вторжения Москвы.
Что известно об использовании Bayraktar в Украине
- Украинские военные впервые использовали на Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar 26 октября 2021 года.
- Таким образом, остановили атаку пророссийских боевиков.
- Франция и Германия заявили об обеспокоенности использованием беспилотников.
- В МИД Украины подчеркнули, что Киев только отвечает на действия государства-агрессора.