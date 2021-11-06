Автор материала Алан Позенер. Он раскритиковал политику западных партнеров в отношении Украины, больше всего досталось Германии.

Стоит прочесть Глава ЦРУ поехал в Москву из-за скопления российских войск у границы Украины, – CNN

Если не поможет Германия, помогут другие, – СМИ

В СМИ подчеркнули, что, оценивая использование Bayraktar Украиной, следует смотреть шире, ведь они изготовлены, в том числе, из украинских компонентов.

Если мы не поможем Украине, помогут другие. Мы не спасаем ни одной жизни, не обеспечиваем мир, мы просто стараемся откупить себе чистую совесть, при этом потеряв влияние в Киеве и усилив пренебрежение к нам со стороны Кремля,

– написали в Die Welt.

Ранее конгрессмены призвали Байдена предоставить оружие Украине

Отметим, что с схожей позицией выступили конгрессмены-республиканцы. Два члена Палаты представителей Майк Тернер и Майк Роджерс написали письмо президенту Джо Байдену. Они отметили, что США должны помочь Украине вооружением – из-за наращивания российской угрозы вблизи украинской границы.

Актуально "Ситуативно и точечно": в Генштабе сказали, когда ВСУ могут снова применить Bayraktar

Также политики предложили увеличить военное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить возможность еще одного вторжения Москвы.

Что известно об использовании Bayraktar в Украине