Это сделают если будет угроза для жизни наших военных. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Сергей Шаптала.

Обратите внимание Украинские военные будут увеличивать использование Bayraktar, – Генштаб

Применят, когда будет угроза для жизни

По его словам, Bayraktar применят только тогда, когда будет необходимость "погасить" угрозу, чтобы сохранить жизни украинских защитников.

Если необходимо угрозу "погасить", чтобы сохранить жизнь военным, то мы применяем Bayraktar. Это будет ситуативное точечное применение,

– подчеркнул Шаптала.

Заметим, что ранее руководитель Генштаба сообщил, что Вооруженные силы продолжат использовать беспилотник. Поэтому Украина и наращивает их количество.

Обратите внимание! Журналист Юрий Бутусов утверждает, что ударов по артиллерии российских оккупантов было больше, чем один.

Использование Украиной Bayraktar: что известно