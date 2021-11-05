Це зроблять тоді, якщо буде загроза для життя наших військових. Таку заяву зробив начальник Генерального штабу Сергій Шаптала.

Зверніть увагу Українські військові частіше використовуватимуть Bayraktar, — Генштаб

Застосують, коли буде загроза для життя

За його словами, Bayraktar застосують тільки тоді, коли буде необхідність "погасити" загрозу, щоб зберегти життя українських захисників.

Якщо необхідно загрозу "погасити", щоб зберегти життя військовим, то ми застосовуємо Bayraktar. Це буде ситуативне точкове застосування,

– наголосив Шаптала.

Зауважимо, що раніше керівник Генштабу повідомив, що Збройні сили продовжать використовувати відповідний безпілотник. Тому Україна і нарощує їхню кількість.

Зверніть увагу! Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що ударів Bayraktar по артилерії російських окупантів було більше, ніж один.

Використання Україною Bayraktar: що відомо