Очільник української дипломатії зауважив, що навіть у своєму "занепокоєнні" партнери наголошували на тому, що загострення провокує саме Росія, а ось Україна лише відповідає на дії агресорки.
До слова Турецькі безпілотники Bayraktar планують виробляти в Україні
Відповідь Кулеби
Глава МЗС підкреслив, що Франція та Німеччина обтяжені статусом посередника в нормандському форматі, а тому в публічній сфері прагнуть "більш збалансованої позиції".
Втім, міністр закордонних справ наголошує, що в конкретній ситуації їхня позиція Україну не задовільняє. Він переконаний, що в такій ситуації потрібно говорити правду навіть найближчим партнерам.
Ми сказали їм публічно, що не погоджуємося з такими оцінками. Ми передали це дипломатичними каналами,
– заявив Дмитро Кулеба.
Водночас він запевнив, що зараз, коли Україна намагається "втягнути" Росію в дипломатичний процес, то має повну підтримку й взаєморозуміння з Франції та Німеччини щодо принципових питань.
Використання Bayraktar на Донбасі
- Ударні безпілотники Bayraktar TB2, виготовлені в Туреччині, є на озброєнні української армії з 2019 року, а з початку 2021 заступили на бойове чергування.
- Втім, вперше їх застосували лише наприкінці жовтня 2021 року. Це був вимушений захід через майже цілодобовий обстріл бойовиками Гранітного.
- За допомогою безпілотника знищили артилерію ворога. Після цього в Кремлі почалася справжня істерика, а пропагандисти почали кричати про "порушення Україною мінських домовленостей".
- Висловили свою позицію посередники в нормандському форматі – Німеччина та Франція. Вони заявили про "глибоку стурбованість загостренням ситуації на Донбасі".