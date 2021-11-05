Очільник української дипломатії зауважив, що навіть у своєму "занепокоєнні" партнери наголошували на тому, що загострення провокує саме Росія, а ось Україна лише відповідає на дії агресорки.

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Відповідь Кулеби

Глава МЗС підкреслив, що Франція та Німеччина обтяжені статусом посередника в нормандському форматі, а тому в публічній сфері прагнуть "більш збалансованої позиції".

Втім, міністр закордонних справ наголошує, що в конкретній ситуації їхня позиція Україну не задовільняє. Він переконаний, що в такій ситуації потрібно говорити правду навіть найближчим партнерам.

Ми сказали їм публічно, що не погоджуємося з такими оцінками. Ми передали це дипломатичними каналами,

– заявив Дмитро Кулеба.

Водночас він запевнив, що зараз, коли Україна намагається "втягнути" Росію в дипломатичний процес, то має повну підтримку й взаєморозуміння з Франції та Німеччини щодо принципових питань.

Використання Bayraktar на Донбасі