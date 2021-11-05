Глава украинской дипломатии отметил, что даже в своем "беспокойстве" партнеры отмечали, что обострение провоцирует именно Россия, а вот Украина лишь отвечает на действия агрессорки.
К слову Турецкие беспилотники Bayraktar планируют производить в Украине
Ответ Кулебы
Глава МИД подчеркнул, что Франция и Германия обременены статусом посредника в нормандском формате, а потому в публичной сфере стремятся к "более сбалансированной позиции".
Впрочем, министр иностранных дел отмечает, что в конкретной ситуации их позиция Украины не удовлетворяет. Он убежден, что в такой ситуации нужно говорить правду даже ближайшим партнерам.
Мы сказали им публично, что не согласны с такими оценками. Мы передали это по дипломатическим каналам,
– заявил Дмитрий Кулеба.
В то же время он заверил, что сейчас, когда Украина пытается "втянуть" Россию в дипломатический процесс, то имеет полную поддержку и взаимопонимание с Францией и Германией по принципиальным вопросам.
Использование Bayraktar на Донбассе
- Ударные беспилотники Bayraktar TB2, изготовленные в Турции, находятся на вооружении украинской армии с 2019 года, а с начала 2021 года заступили на боевое дежурство.
- Впрочем, впервые они были применены только в конце октября 2021 года. Это была вынужденная мера из-за почти круглосуточного обстрела боевиками Гранитного.
- С помощью беспилотника уничтожили артиллерию противника. После этого в Кремле началась настоящая истерика, а пропагандисты начали кричать о "нарушении Украиной минских договоренностей".
- Выразили свою позицию посредники в нормандском формате – Германия и Франция. Они заявили о "глубокой обеспокоенности обострением ситуации на Донбассе".