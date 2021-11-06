Автор матеріалу Алан Позенер. Він розкритикував політику західних партнерів щодо України, найбільше дісталось Німеччині.

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Якщо не допоможе Німеччина, допоможуть інші, – ЗМІ

У ЗМІ наголосили, що оцінюючи використання Bayraktar Україною, слід дивитись ширше, адже вони виготовлені, в тому числі, з українських компонентів.

Якщо ми не допоможемо Україні, то допоможуть інші. Ми не рятуємо жодного життя, не забезпечуємо миру, ми просто намагаємося відкупити собі чисту совість, при цьому втративши вплив в Києві та посиливши зневагу до нас з боку Кремля,

– написали у Die Welt.

Раніше конгресмени закликали Байдена надати зброю Україні

Зазначимо, що зі схожою позицією виступили конгресмени-республіканці. Двоє членів Палати представників Майк Тернер та Майк Роджерс написали листа президентові Джо Байдену. Вони зазначили, що США мають допомогти Україні озброєнням – через нарощення російської загрози поблизу українського кордону.

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Також політики запропонували збільшити військову присутність в Чорному морі – аби попередити можливість ще одного вторгнення Москви.

Що відомо про використання Bayraktar в Україні