Автор матеріалу Алан Позенер. Він розкритикував політику західних партнерів щодо України, найбільше дісталось Німеччині.
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Якщо не допоможе Німеччина, допоможуть інші, – ЗМІ
У ЗМІ наголосили, що оцінюючи використання Bayraktar Україною, слід дивитись ширше, адже вони виготовлені, в тому числі, з українських компонентів.
Якщо ми не допоможемо Україні, то допоможуть інші. Ми не рятуємо жодного життя, не забезпечуємо миру, ми просто намагаємося відкупити собі чисту совість, при цьому втративши вплив в Києві та посиливши зневагу до нас з боку Кремля,
– написали у Die Welt.
Раніше конгресмени закликали Байдена надати зброю Україні
Зазначимо, що зі схожою позицією виступили конгресмени-республіканці. Двоє членів Палати представників Майк Тернер та Майк Роджерс написали листа президентові Джо Байдену. Вони зазначили, що США мають допомогти Україні озброєнням – через нарощення російської загрози поблизу українського кордону.
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Також політики запропонували збільшити військову присутність в Чорному морі – аби попередити можливість ще одного вторгнення Москви.
Що відомо про використання Bayraktar в Україні
- Українські військові вперше використали на Донбасі турецькі безпілотники Bayraktar 26 жовтня 2021 року.
- У такий спосіб зупинили атаку проросійських бойовиків.
- Франція та Німеччина заявили про стурбованість щодо використання безпілотників.
- У МЗС України наголосили, що Київ лише відповідає на дії держави-агресорки.