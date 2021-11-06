Видання зазначає, що візит директора ЦРУ в Росію – доволі рідкісне явище. Там він мав зустріч з високопоставленими представниками спецслужб, причетних до війни з Україною.
До слова США пильнують військову активність Росії біля кордону з Україною
США контролюють ситуацію
За даними ЗМІ головною та чи не єдиною причиною поїздки було те, що США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України.
Як пише видання, в адміністрації Джо Байдена розійшлися оцінки мотивів Росії. Дехто очікує, що Москва невдовзі почне повномасштабне вторгнення, інші ж засопокоюють, що Росія лише намагається залякати Україну.
Джерела також повідомили CNN, що після своїх зустрічей у Росії Бернз поговорив телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти напругу, викликану "брязьканням зброї" від Росії.
Стягування Росією військ до кордону з Україною: головне
- Журналісти The Washington Post опублікували матеріали, в яких зауважили, що Росія знову нарощує свої війська біля кордонів України.
- Однак українська розвідка не зафіксувала зростання військової активності Росії біля кордону. Водночас видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких видко російську бронетехніку та артилерію.
- Цікаво, що навіть українська влада заперечує стягування російських військ. Так, секретар РНБО Олексій Данілов назвав інформацію про стягування військ Росією "свідомою дезінформацією".
- Росія тим часом від ескалації відхрещується й традиційно каже, що проти неї "поширюють фейки".