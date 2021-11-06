Видання зазначає, що візит директора ЦРУ в Росію – доволі рідкісне явище. Там він мав зустріч з високопоставленими представниками спецслужб, причетних до війни з Україною.

До слова США пильнують військову активність Росії біля кордону з Україною

США контролюють ситуацію

За даними ЗМІ головною та чи не єдиною причиною поїздки було те, що США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України.

Як пише видання, в адміністрації Джо Байдена розійшлися оцінки мотивів Росії. Дехто очікує, що Москва невдовзі почне повномасштабне вторгнення, інші ж засопокоюють, що Росія лише намагається залякати Україну.

Джерела також повідомили CNN, що після своїх зустрічей у Росії Бернз поговорив телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти напругу, викликану "брязьканням зброї" від Росії.

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