Издание отмечает, что визит директора ЦРУ в Россию – довольно редкое явление. Там он встречался с высокопоставленными представителями спецслужб, причастных к войне с Украиной.
К слову США следят за военной активностью России у границы с Украиной
США контролируют ситуацию
По данным СМИ главной и едва ли не единственной причиной поездки было то, что США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины.
Как пишет издание, в администрации Джо Байдена разошлись оценки мотивов России. Некоторые ожидают, что Москва вскоре начнет полномасштабное вторжение, другие же успокоят, что Россия только пытается запугать Украину.
Источники также сообщили CNN, что после своих встреч в России Бернз поговорил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять напряжение, вызванное "бряцанием оружия" от России.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной: главное
- Журналисты The Washington Post опубликовали материалы, в которых отметили, что Россия снова наращивает свои войска у границ Украины.
- Однако украинская разведка не зафиксировала роста военной активности России у границы. В то же время, издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых видна российская бронетехника и артиллерия.
- Интересно, что даже украинские власти отрицают стягивание российских войск. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал информацию о взимании войск Россией "сознательной дезинформацией".
- Россия в это время от эскалации открещивается и традиционно говорит, что против нее "распространяют фейки".