Издание отмечает, что визит директора ЦРУ в Россию – довольно редкое явление. Там он встречался с высокопоставленными представителями спецслужб, причастных к войне с Украиной.

К слову США следят за военной активностью России у границы с Украиной

США контролируют ситуацию

По данным СМИ главной и едва ли не единственной причиной поездки было то, что США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины.

Как пишет издание, в администрации Джо Байдена разошлись оценки мотивов России. Некоторые ожидают, что Москва вскоре начнет полномасштабное вторжение, другие же успокоят, что Россия только пытается запугать Украину.

Источники также сообщили CNN, что после своих встреч в России Бернз поговорил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять напряжение, вызванное "бряцанием оружия" от России.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной: главное