У Білому Домі стежать за діяльністю Росії. Про це заявила виконуюча обов'язки заступниці керівника місії США Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

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США стурбовані

За словами Розенсток-Сіллер, США підтримували та підтримують Україну, а агресивні дії Кремля викликатимуть у Вашингтона велику стурбованість. Зокрема це стосується нещодавніх повідомлень про стягування Росією військ до кордону. Однак Білий Дім підтримує деескалацію конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом.

Нам відомо про незвичайну військову активність Росії поблизу України. Я не можу говорити про російські наміри, але ми, як завжди, уважно спостерігаємо за регіоном. І як ми чітко заявляли в минулому, будь-які ескалаційні або агресивні дії викликатимуть велику стурбованість у Сполучених Штатів. Ми продовжуємо підтримувати деескалацію у регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України,

– заявила Розенсток-Сіллер.

Також американська дипломатка зазначила, що унаслідок конфлікту на Донбасі упродовж майже 8 років загинули понад 13 тисяч осіб, десятки тисяч отримали поранення, а понад 1,5 мільйона осіб отримали статус внутрішньопереміщених. Через це Розенсток-Сіллер закликала Росію припинити агресію, виконувати мінські угоди та вивести свої війська з території України.

Зверніть увагу! На засіданні Постійної ради ОБСЄ представник України Євген Цимбалюк заявив, що вздовж російсько-українського кордону та на тимчасово окупованих територіях України знаходяться близько 90 тисяч військовослужбовців Росії.

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