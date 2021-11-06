Письмо Байдену пришло от Майка Роджерса и Майка Тернера. Обращение в свое распоряжение получили и американские СМИ.

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Конгрессмены хотят, чтобы США увеличили присутствие в Черном море

Конгрессмены настаивают на том, чтобы развернуть военные силы США в Черном море. Это позволит предотвратить угрозу вторжения со стороны России.

Учитывая недавнее увеличение российских войск на границе с Украиной, мы призываем вашу администрацию предпринять немедленные и быстрые действия для оказания поддержки Украине в форме разведки и оружия,

– написали политики.

Отметим, что Роджерс и Тернер являются членами комитета вооруженных сил и Подкомитета по стратегическим силам. Они уверены, что Белый дом не может игнорировать длительную угрозу со стороны России.