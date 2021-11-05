Россия все эти дни всячески пыталась дискредитировать военный успех Украины и остановить подъем морального духа украинцев после удачной контратаки. Кремль устроил массированную атаку фейками – одну из самых многочисленных и разношерстных за последнее время.

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"Крики" Лаврова о нарушениях

В ход шли все имеющиеся в арсенале приемы: от взлома украинских сайтов до историй про так назывемые гей-батальоны.

Даже главный дипломат России Сергей Лавров прокомментировал эффектное первое применение ударного беспилотника Bayraktar против террористов на временно оккупированном Донбассе.

Лавров сказал: "Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей".

С помощью этой техники уничтожили принадлежавшую боевикам гаубицу российского производства Д-30.

Вот только именно эта гаубица террористов почему-то была расположена вблизи линии соприкосновения в нарушение минских договоренностей. Удар же украинского дрона был ответным.

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Фейковое заявление Тарана

Сразу после удара Bayraktar пропагандисты заявили, мол его и не было вовсе. А все это постановка или монтаж. И "подтверждал" такую информацию не кто-либо, а сам министр обороны Украины, на то время Андрей Таран на сайте "Диалог". Хоть сам об этом и не знал.

Потому что через некоторое время сайт переписал новость, а редакция заявила их взломали.

"Хакеры использовали наш сайт для публикации фейкового опровержения новости о первом боевом применении на Донбассе БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2. Сделали они это от имени министра обороны Андрея Тарана", – написали в издании.



Лавров попытался вдохнуть жизнь в фейк / Фото Yle

Но это не помешало российским пропагандистам разнести фейковую новость про всему российскому информационному пространству. Правда, идея дальше не развилась, так как стала очевидна абсурдность самого фейка.

Позднее лично тот же Лавров в своём последнем интервью еще попытался как-то вдохнуть жизнь в этот абсурд, хоть всем уже было очевидно, что "пациент скорее мёртв, чем жив".

В ход пустили различных "экспертов"

Поскольку фейк с Тараном не прошел, в ход пустили различных так называемых экспертов. Например, от лица Великобритании "Рудольфакер1959" осудил применение дронов на Донбассе.

Однако кто такой "Рудольфакер1959" никому не известно. Просто пользователь сети, который якобы со стороны Британии на каком-то сайте высказался негативно про Bayraktar.

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Но этого, по мнении российских пропагандистов, достаточно для того, чтобы заявить о целом британском мнении.

Кстати, если вам вдруг было интересно, зачем Турция вообще сотрудничает с Украиной, то оказывается, для того, чтобы "выкачивать военные технологии" из Украины.

Причем не только новые высокотехнологические, но и старые советские, которые заграбастать хочет абсолютно весь мир.

Так называемый эксперт сказал пропагандистам, мол "на самом деле Турция будет выкачивать все военные технологии, которые есть на территории Украины (советские и новейшие украинские разработки) и на основе этого создавать турецкие вооружения".

Российские пропагандисты и гей-батальоны

Но все это оказалось каким-то слишком мелким и создавало лишь общий шум вокруг отличной операции украинских сил. Поэтому российские пропагандисты выпустили Кракена.

Российские хакеры снова взломали сайт. На этот раз сервер "Игры непокорённых". Это портал для военнослужащих, которые получили ранения.

Так вот, там разместили фейковую информацию о том, что на базе 80-й бригады ВСУ планируют создать отдельный батальон "Голубой смерч", который будет укомплектован только геями.

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"Заявление" Тарана, "гей-батальоны", эксперт "Рудольфакер1959" – все это говорит нам о том, что арсенал реагирования России уже абсолютно ограничен. Попытка дискредитировать военный Украины не удалась, а особое внимание к этой операции только очередной раз доказывает её успех.