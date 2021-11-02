Росія збирає свою армію на кордоні з Україною. Кремль переміщує свої війська на тлі напруженості відносин між Москвою та Організацією Північноатлантичного договору.

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В соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких видно, як російські військові поїзди та колони переміщують велику кількість військової техніки. Зокрема мовиться про танки та ракети.

Наприклад, в мережі можна побачити фотографію, де вся військова техніка просто стоїть на порозі нашого з вами дому. Буквально в декількох кілометрах від кордону.

Натомість українська розвідка повідомляє, що не фіксувала нарощування російських військ на кордоні. Українські розвідники запевнили, що уважно стежать за:

всіма переміщеннями сил окупанта;

зміною їхньої чисельності.

Авторитетне світове видання The Washington post повідомляє, що конфлікт на Донбасі вступає у нову стадію, а Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України.

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Путін так демонструє свою незадоволеність тим, що Україна активно зближується з НАТО, коли в цей час сама Росія відверто конфліктує з Альянсом.

Відзначимо! Нещодавно Кремль тимчасово зупинив свою місію при НАТО в Брюсселі після того, як Альянс вигнав 8 членів російської місії через звинувачення у шпигунстві.

Війна на Донбасі почала переходити у нову стадію в день, коли українські військові використали турецький безпілотник Bayraktar.

Це викликало обурення у Москви. Мовляв, як це так? По якому це праву Україна себе захищає?

Росії не подобається, що Україна застосовує такий ефективний тип озброєння, який дозволяє нам захиститись від кремлівської армії. Росії сподобалось би, аби наші солдати воювали камінням проти їхніх танків.

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Росії не подобається, що вона не має засобів для протидії турецьким безпілотникам Bayraktar. Там не залишилося інструментів посилення напруженості на лінії зіткнення, хіба що прийдеться йти у відвертий наступ.

Bayraktar "з нуля" – в Україні

Україна має, чим захищатись від ворога. Ба більше, турецькі безпілотники Bayraktar планують "з нуля" виробляти в Україні. Цього можна чекати не роки, а місяці.

Bayraktar вже зацікавили багато країн у Європі та в Азії. Тож якщо в Україні почнуть створювати таку зброю, то:

по-перше, ми матимемо техніку для захисту;

по-друге, зможемо їх продавати на світовому ринку.

Натомість називатись вони мають якось інакше, адже цього від нас вимагає Туреччина. Турецький Bayraktar – це ніби зброя, яку привезли з Туреччини і ми її тимчасово використовуємо.

Але ж ми його придбали. Це вже український Bayraktar, який створили в Туреччині. Відчуваєте різницю?

Потрібно вигадати йому якусь нашу назву. Я пропоную таку: "Божа кара". Для того, щоб російські пропагандисти казали: "Божа кара атакувала "ДНР", коли розповідатимуть про захист української армії від кремлівського війська. Або "бандерівець". "Український бандерівець напав на "ЛНР".



Bayraktar – "Божа кара" для Путіна / Пресслужба ЗСУ

Якщо нещодавно у Німеччині висловлювали свою стурбованість щодо того, що Україна використовувала "Божу кару", то нині міністерка оборони цієї країни заявила, що НАТО має показати Росії свою готовність використовувати збройні сили у відповідь на загрози.

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Тож на тлі стягування до кордонів України військ Росії у Чорне море прямує флагман Шостого флоту США.

Довідка. Шостий флот – це оперативний флот американських військово-морських сил, що дислокується у Середземному морі.

Це означає, що Україна не сама залишається у боротьбі з агресором. Це означає, що союзники готові нам допомагати, що ми маємо однаковий погляд на кризу.

Звісно, війні позитивних оцінок давати не можна. Натомість якщо говорити про те, як Україна протистоїть агресору, як її армія стає потужнішою, як міцніють наші стосунки з партнерами, то ми точно йдемо у правильну сторону.