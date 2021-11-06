Візит глави ЦРУ до Москви
Видання CNN повідомило, що директор ЦРУ Білл Бернз за дорученням Джо Байдена вирушив до Москви. Його метою було попередити Кремль: Штати уважно стежать за скупченням російських військ біля кордонів України.
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ЗМІ повідомили, що це – доволі рідкісна ситуація, коли очільник ЦРУ їде до Росії.
Водночас Штати хочуть продемонструвати: вони дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ та техніки поблизу українського кордону.
Окрім того, в адміністрації Джо Байдена розійшлися оцінки мотивів Росії. Одні політики очікують повномасштабного вторгнення Москви. Водночас інші – переконані, що Росія лише намагається залякати Україну.
Згодом ЗМІ також заявили, що Бернз поговорив телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським.