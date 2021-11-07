Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон обнародовал пост о заполненных хранилищах "Газпрома" в Европе. Однако в комментариях его спросили, приобщат ли Украину к консультациям по сертификации газопровода.

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К слову, кроме оператора ГТС, заявку на участие подал и "Нафтогаз".

Решение (относительно участия "Оператора ГТС Украины" – 24 канал) ожидается на следующей неделе,

– написал Макогон.

Украина постарается доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

Как происходит процесс сертификации

Вторую нитку газопровода до конца года собираются заполнить газом. Первая нить уже готова к полноценному использованию.

Однако перед запуском "Северный поток-2" должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе.

Он должен соответствовать правилам Третьего энергопакета. К слову, цель этого пакета – открытые газовые и энергетические рынки.

СМИ назвали вероятную дату сертификации

Официальной даты ввода в эксплуатацию российского газопровода нет. Это зависит, в том числе, и от энергетической ситуации в Европе.

СМИ пишут, что процесс сертификации российского газопровода немецким регулятором может затянуться до 8 мая 2022 года.