Є нагальні потреби в допомозі, – міністр

Очільник Міністерства оборони зустрівся із сенатором Джеймсом Інгофом. Це відбулося в межах робочої поїздки у Вашингтон.

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Резніков розповів колегам про поточну безпекову ситуацію уздовж кордонів України. Він наголосив на нових загрозах, які виникли внаслідок фактичного "аншлюсу" Білорусі.

Політики обговорили можливості практичного застосування механізмів підтримки, які є у компетенції Конгресу, у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Україна зацікавлена мати сильнішу позицію США з широкого спектра безпекових питань. Ми говоримо і про допомогу, яку можна отримати у найкоротший термін, оскільки є нагальні потреби. І про військово-дипломатичну підтримку, і про розвиток спроможностей ЗСУ,

– сказав Резніков.

Він подякував послу України у США Оксані Маркаровій за підтримку високої динаміки контактів. "У нас є дуже конкретні завдання до кінця року, по яких ми розраховуємо на прогрес", – наголосив міністр.

До речі, у своєму твітері Резніков поділився фотографіями з поїздки у Вашингтон. Він подякував американському колезі Джорджу Ллойду за запрошення та за допомогу.



Резніков зустрівся з Ллойдом / Фото українського міністра



Очільник Міноборони України прибув у Вашингтон з робочим візитом / Фото Олексія Резнікова

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