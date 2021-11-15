Про попередження Заходу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За словами чиновниці, у західних країн є велика кількість даних про російську військову активність. Мова йде не лише про 90 тисяч військових по периметру кордону з Україною.
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Ситуація дуже небезпечна
Західні партнери України переконані, що теперішня ситуація є значно небезпечнішою ніж та, яка була весною цього року, коли Росія стягувала війська до кордону під приводом навчань. За словами Ганни Маляр, у західних країн можуть бути секретні дані, на які вони опираються.
Однак наміри Росії не є очевидними, тому зібрані розвідкою дані про її військову активність "вимагають подальшого обговорення".
Попри те, Росія на чолі з Володимиром Путіним заперечує будь-які агресивні наміри зі свого боку. Щобільше, Кремль звинувачує Захід в ескалації конфлікту через проведення спільних навчань США, України, Туреччини та Румунії в Чорному морі. Крім того, Москва також звинувачує Україну в агресії через застосування безпілотника Bayraktar.
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