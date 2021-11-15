Росія не хоче "гарячої війни"

За словами Ніка Картера, сьогодні Москва є небезпечною для Східної Європи. 8 років тому, коли він лише приступив до виконання своїх обов'язків, ситуація була менш загрозливою.

Цікаво Дії режиму Лукашенка відволікають від дій Росії на кордоні з Україною, – Держдеп США

Я думаю, що вони (Росія – 24 канал) хочуть спробувати досягти своєї мети тоншими способами. Ми повинні переконатися, що в Альянсі панує єдність, і ми не допускаємо будь-яких прогалин у нашій колективній позиції,

– пояснив Картер.

Він додав, що Росія буде застосовувати всі інструменти національної влади для досягнення своїх цілей. Зокрема, мовиться про дезінформацію та гібридну агресію.

Водночас ситуації на кордоні Білорусі та України були "класичним відвертанням уваги" з боку російського уряду, яке тривало "роками, роками та роками".

Велика Британія може перекинути в Україну спецпризначенців

Британське видання Mirror з посиланням на власні джерела заявило, що уряд готовий направити в Україну 600 спецпризначенців. Підготовку почали після того, як глава зовнішньої розвідки Річард Мур повідомив, що президент Росії Володимир Путін несе явну і реальну небезпеку для України і Заходу.

Серед бійців, яких можуть відправити в Україну, є загін Особливої повітряної служби, полк спеціальної розвідки, медики, інженери, зв'язківці та військові з 16-ї десантно-штурмової бригади. Такі побоювання Заходу пов'язані з інформацією про нібито нарощення російських військ біля кордону України.