Россия не хочет "горячей войны"

По словам Ника Картера, сегодня Москва опасна для Восточной Европы. 8 лет назад, когда он только приступил к исполнению своих обязанностей, ситуация была менее угрожающей.

Интересно Действия режима Лукашенко отвлекают от действий России на границе с Украиной, – Госдеп США

Я думаю, что они (Россия – 24 канал) хотят попытаться достичь своей цели более тонкими способами. Мы должны убедиться, что в Альянсе царит единство, и мы не допускаем каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции,

– объяснил Картер.

Он добавил, что Россия будет использовать все инструменты национальной власти для достижения своих целей. В частности, речь идет о дезинформации и гибридной агрессии.

В то же время ситуации на границе Беларуси и Украины были "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, продолжавшееся "годами, годами и годами".

Великобритания может перебросить в Украину спецназовцев

Британское издание Mirror со ссылкой на собственные источники заявило, что правительство готово направить в Украину 600 спецназовцев. Подготовку начали после того, как глава внешней разведки Ричард Мур сообщил, что президент России Владимир Путин несет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Среди бойцов, которых могут отправить в Украину: отряд Особой воздушной службы, полк специальной разведки, медики, инженеры, связисты и военные из 16-й десантно-штурмовой бригады. Такие опасения Запада связаны с информацией о якобы наращивании российских войск на границе Украины.