Таку заяву зробив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст. Він підтримує пропозицію країн Балтії щодо проведення навчальної місії під керівництвом ЄС в Україні.

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Це може означати, що деякі шведські солдати вирушають до країни для навчання українських військ на тлі великого скупчення російських військ на східному кордоні України.

Наша солідарність з Україною завжди має бути дуже чіткою. Ми бачимо в цьому важливу частину прагнення ЄС зробити свій внесок у забезпечення суверенітету України. Звісно, ми маємо бути відкриті для цього,

– сказав шведський міністр.

Україна не може розраховувати на військову допомогу від ЄС ​

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що ЄС не має оборонного альянсу з Україною. Тож, у разі загострення ситуації на Донбасі Київ може розраховувати лише на себе. Максимум, чим може допомогти Євросоюз – політична, дипломатична, економічна та фінансова допомога.

Якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні, – ми будемо продовжувати реагувати в межах дій, запроваджених з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі,

– вказав Боррель.

Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації, маючи лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами.

Зверніть увагу! Раніше у Великій Британії заявили про готовність направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Про це заговорили на тлі побоювання щодо підготовки Росією вторгнення.

Що цьому передувало