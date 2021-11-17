Такое заявление сделал министр обороны Швеции Петер Гультквист. Он поддерживает предложение стран Балтии о проведении учебной миссии под руководством ЕС в Украине.

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Это может означать, что некоторые шведские солдаты отправляются в страну для обучения украинских войск на фоне большого скопления российских войск на восточной границе Украины.

Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень четкой. Мы видим в этом важную часть стремления ЕС внести свой вклад в обеспечение суверенитета Украины. Конечно, мы должны быть открыты для этого,

– сказал шведский министр.

Украина не может рассчитывать на военную помощь от ЕС​

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что ЕС не имеет оборонительного альянса с Украиной. Поэтому, в случае обострения ситуации на Донбассе, Киев может рассчитывать только на себя. Максимум, чем может помочь Евросоюз – политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая помощь.

Если встает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, – мы будем продолжать реагировать в пределах действий, введенных из времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе,

– указал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации, имея лишь ту информацию о текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена украинской и американской сторонами.

Обратите внимание! Ранее в Великобритании заявили о готовности направить в Украину примерно 600 бойцов сил спецназначения. Об этом заговорили на фоне опасения относительно подготовки Россией вторжения.

Что этому предшествовало