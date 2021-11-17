В командовании объединенных сил сообщили, что батальон морской пехоты усилили танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

Читайте также Масштабные военные учения Украины с НАТО: чему научились украинские бойцы

Возле оккупированного Крыма провели учения морпехов

На одном из полигонов боевой подготовки вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил врага вглубь обороны.

Бойцы успешно прошли военные учения

Военные успешно выполнили боевую задачу, умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.

Эти тактические учения являются неотделимой составляющей процесса поддержания боеспособности подразделений,

– отметил Сергей Наев.

По словам командующего объединенных сил ВСУ, во время тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных к боевым.

Наев добавил, что главная цель тренировок заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому внимание уделили проверке уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формированию у них высоких морально-психологических качеств.

В течение маневров некоторые моменты корректировали и вносили поправки командирам. Генерал-лейтенант подытожил, что военные, участвовавшие в тренировке, с поставленными задачами справились.

Учения морпехов возле оккупированного Крыма: смотрите видео

Текст сообщения командования Объединенных сил ВСУ:

В Херсонской области проведены батальонные учения морской пехоты.

На одном из полигонов боевой подготовки вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

К учениям был привлечен батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

Успешно выполнив боевую задачу, военные умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.

Данные тактические учения являются неотделимой составляющей процесса поддержания боеспособности подразделений, – отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Во время тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных к боевым.

По словам командующего, главная их цель состояла в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому насущным аспектом данных учений была проверка уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирование у них высоких морально-психологических качеств.

Надо отметить, что на протяжении всех маневров некоторые моменты корректировались и вносились поправки командирам. Но для этого и существуют учения, чтобы в настоящем бою избежать ошибок.

Военные, участвовавшие в тренировке, с поставленными задачами справились. Цель тренировки достигнута, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Вместе победим!

Отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины