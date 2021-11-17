У командуванні об'єднаних сил повідомили, що батальйон морської піхоти посилили танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

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Біля окупованого Криму провели навчання морпіхів

На одному з полігонів бойової підготовки, поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації.

За легендою навчань, передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Морські піхотинці за підтримки танків і артилерії зробили неможливим просування основних сил ворога вглиб оборони.

Бійці успішно пройшли військові навчання

Військові успішно виконали бойове завдання, вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного противника.

Ці тактичні навчання є невіддільною складовою процесу підтримання боєздатності підрозділів,

– зазначив Сергій Наєв.

За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ, під час тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах наближених до бойових.

Наєв додав, що головна мета тренувань полягала у тому, щоб кожен на своєму місці приймав своєчасні та обґрунтовані рішення. Саме тому увагу приділили перевірці рівня підготовки офіцерів, сержантів та солдатів, а також формуванню у них високих морально-психологічних якостей.

Протягом маневрів деякі моменти коригували та вносили поправки командирам. Генерал-лейтенант підсумував, що військові, які брали участь у тренуванні, з поставленими завданнями впоралися.

Навчання морпіхів біля окупованого Криму: дивіться відео

Текст допису командування об'єднаних сил ЗСУ:

На Херсонщині проведено батальйонні навчання морської піхоти

На одному з полігонів бойової підготовки, поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації.

До навчань було залучено батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

За легендою навчань передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Крім того, морські піхотинці за підтримки танків і артилерії унеможливили просування основних сил противника вглиб оборони.

Успішно виконавши бойову задачу, військові вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного противника.

Дані тактичні навчання є невіддільною складовою процесу підтримання боєздатності підрозділів, - зазначив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах наближених до бойових.

За словами командувача, головна їхня мета полягала у тому, щоб кожен на своєму місці приймав своєчасні та обґрунтовані рішення. Саме тому нагальним аспектом даних навчань була перевірка рівня підготовки офіцерів, сержантів та солдат, а також формування у них високих морально-психологічних якостей.

Треба відмітити, що протягом всіх маневрів деякі моменти коригувалися та вносились поправки командирам. Але для цього й існують навчання, аби у справжньому бою уникнути помилок.

Військові, що брали участь у тренуванні, з поставленими завданнями впоралися. Мета тренування досягнута, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Разом переможемо!

Відділ зв'язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України