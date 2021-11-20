Издание опубликовало соответствующий документ с поправками. Об этом стало известно 19 ноября.
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Сенатор США предложил дополнительные санкции для России
Угроза санкций должна послужить мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина,
– говорится в сообщении.
В частности поправка к проекту оборонного бюджета США, которую предложил председатель комитета Сената США по международным отношениям демократ Боб Менендес, предусматривает:
- президент Джо Байден должен будет утвердить санкции и ограничения в отношении виз в отношении российских военных и сотрудников разведки, которые "занимаются планированием или осуществлением вторжения" на территорию Украины;
- ввести санкции против компаний или физических лиц, участвующих в планировании и эксплуатации российского газопровода "Северный поток-2";
- ввести санкции в отношении российских банков, госкомпаний, а также предприятий нефтегазовой отрасли. Это, говорится в документе, "нанесло бы серьезный удар российской экономике";
- а также оказать дополнительную военную помощь Киеву.
Предварительно известно, что Сенат США планирует рассмотреть проект оборонного бюджета после перерыва на День благодарения, то есть после 25 ноября.
Обострение на границе с Украиной и "Северный поток-2": коротко
- 12 ноября, после внесения Палатой представителей США в оборонный бюджет поправки против "Северного потока-2", президент Зеленский поблагодарил конгрессменов и выразил надежду, что решение поддержит Сенат.
- 16 ноября Германия приостановила сертификацию "СП-2" до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.
- Кроме того, Россия наращивает напряжение у границ Украины. Об этом первым 31 октября сообщило издание The Washington Post. Тогда же писали, что это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
- 18 ноября посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что новая военная база оккупантов расположена в 300 километрах от украинской границы. По его мнению, начиная с 2014 года, опасность вторжения не была такой высокой, как сейчас.