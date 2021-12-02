Про це інформують РИА Новости. З такою заявою речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив перед журналістами.

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У можливій ескалації Москва звинувачує Київ

Звісно, у можливому загостренні рупор Кремля звинуватив Київ.

Імовірність воєнних дій в Україні, як і раніше, висока, це предмет особливої стурбованості для нас. Ми загалом бачимо досить, мабуть, навіть агресивну, можна сказати, риторику з боку української влади,

– зухвало заявив Пєсков.

Намір України повернути Крим обурив Росію

Також у Кремлі відреагували на виступ президента Володимира Зеленського у парламенті 1 грудня. Пєсков сказав, що намір України повернути Крим Росія розцінює "як пряму загрозу і посягання на російський регіон".

Подібне формулювання означає, що "київський режим" має намір використовувати будь-які можливості, включаючи силові, щоб зазіхнути на російський регіон. Саме так ми це схильні сприймати,

– заявив речник Путіна.

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Зеленський раніше заявив про готовність до перемовин з Путіним

Зазначимо, що під час виступу у Верховній Раді президент Зеленський наголосив, що Україна не може повернути контроль над Донбасом без переговорів з російською владою. Глава держави запевнив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним.

Коротко про напруження біля кордону України: