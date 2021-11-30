Риторика Росії стає все більш войовничою. Про це Блінкен заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом у Ризі.
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Вашингтон пригрозив наслідками
Також держсекретар згадав про збільшення російських сил на кордоні з Україною.
Це дедалі войовничіша риторика, це нещодавнє нарощування сил. Це незвичайні пересування військ уздовж кордону з Україною,
– сказав Блінкен.
Тому політик наголосив, що будь-які ескалаційні дії Росії викликають у США занепокоєння, а поновлення агресії може призвести до серйозних наслідків.
Російські війська на кордоні з Україною: що треба знати
- Американські ЗМІ повідомляли про нарощення російських військ біля кордонів України ще в жовтні. Однак тоді розвідка запевняла, що сил окупантів не побільшало.
- Згодом глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими. Держава-агресор може спробувати затиснути Україну "в кільце", здійснивши наступ не лише зі своєї території, але і з Білорусі та окупованого Криму.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова до можливого вторгнення.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що насправді "йде залякування", загроза вторгнення існує вже 8 років.
- Інформацію про напад прокоментував і президент Росії Володимир Путін. Він іронічно заявив, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року, але цього не сталось.