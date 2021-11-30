Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише одне з російських видань. Він незадоволений тим, що США звинувачують Росію в проведенні військових навчань.
До теми У Пентагоні заявили про збільшення чисельності військ Росії біля кордону з Україною
Лавров "не бачить" доказів
"Нас звинувачують у навчаннях, які проводяться збройними силами Росії на власній місцевості, ті країни, які стягують на наші кордони армію та військову техніку у величезних кількостях. Водночас те, що США обклали нас з усіх сторін своїми військовими базами – це, напевно, відомо будь-якому школяру", – розповів міністр.
Також глава російського МЗС додав, що від Заходу надходять нібито "безперервні голослівні заяви" щодо цього. Однак він начебто не бачить жодних доказів.
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Водночас прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість збройних формувань біля кордону з Україною. Він додав, що Вашингтон "з великою тривогою" спостерігає за діями Москви.
Загроза російських військ на кордоні: останні новини
- Напередодні, 29 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про скупчення російських сил біля наших кордонів. Загалом там перебуває понад 100 тисяч ворожих військових.
- Водночас очільник українського МЗС попередив про загрози масштабного вторгнення Росії. За його словами, тоді бойові дії будуть проводитись також у Чорному морі.
- Окрім того, 29 листопада що Міноборони Білорусі оголосило, що спільно з Росією вкотре планує провести комплекс військових навчань поблизу України у 2022 році.
- У Пентагоні вже заявили, що передислоковуватимуть війська, аби стримувати Росію. Водночас додали, що про нові заходи для виконання цього завдання поки не мовиться.