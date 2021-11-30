Таке пояснення причини загострення ситуації зі сторони держави-агресорки на українському кордоні міністр оборони Олексій Резніков надав під час онлайн-зустрічі представників уряду України з найбільшими міжнародними інвестиційними компаніями.

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Ймовірна причина напруженості на кордоні

Сьогоднішні події, найімовірніше, пов'язані з майбутньою зустріччю президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним,

– зазначив Резніков.

Міністр вважає, що очільник Кремля у такий спосіб намагається посилити свою переговорну позицію.

Водночас він зазначив, що навесні 2021 року ситуація на кордоні була ще більш напруженою. Тоді, за словами глави Міноборони, росіяни створювали реальну інфраструктуру вторгнення. "На той час не було такого хвилювання інвесторів, як є тепер", – додав Резніков.

Представники уряду під час зустрічі зазначили, що Україні вдалося подолати кризу, пов'язану з початком бойових дій у 2014 році. Крім того, держава створила сприятливий мікроклімат для інвестування в українську економіку, а поточна геополітична ситуація є стабільною і не впливає на неї.

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