Такое объяснение причины обострения ситуации со стороны государства-агрессора на украинской границе министр обороны Алексей Резников предоставил во время онлайн-встречи представителей правительства Украины с крупнейшими международными инвестиционными компаниями.

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Вероятная причина напряженности на границе

Сегодняшние события, вероятнее всего, связаны с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным,

– отметил Резников.

Министр считает, что глава Кремля таким образом пытается усилить свою переговорную позицию.

В то же время он отметил, что весной 2021 года ситуация на границе была еще более напряженной. Тогда, по словам главы Минобороны, россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения. "В то время не было такого волнения инвесторов, как есть теперь", – добавил Резников.

Представители правительства во время встречи отметили, что Украине удалось преодолеть кризис, связанный с началом боевых действий в 2014 году. Кроме того, государство создало благоприятный микроклимат для инвестирования в украинскую экономику, а текущая геополитическая ситуация является стабильной и не влияет на нее.

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