Про це під час брифінгу 29 листопада розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що Росія розмістила свої війська у прикордонних регіонах.

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Скільки військових противник стягнув до кордонів

Очільник МЗС пояснив, що там сконцентровані ворожі танки, артилерія, системи радіоелектронної боротьби, а також повітряні та військово-морські сили. Загалом Москва вже підтягнула до кордонів понад 40 батальйонних тактичних груп. Тож загальна кількість військових на українському напрямі сягає вже близько 115 тисяч – включно з силами на окупованих територіях Криму та Донбасу.

Крім цього, Кулеба також наголосив, що Кремль відмовляється пояснювати пересування своїх військ біля кордонів з Україною у спосіб, який би міг викликати довіру.

Зверніть увагу! Раніше Кулеба пояснював, що доказів ухваленого Росією рішення про напад на Україну немає. Втім, він переконаний, що такий варіант перебуває "на столі" у Кремля.

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