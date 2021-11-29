Про це під час брифінгу 29 листопада розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що Росія розмістила свої війська у прикордонних регіонах.
Важливо На тлі загострення з Росією зросла кількість добровольців тероборони
Скільки військових противник стягнув до кордонів
Очільник МЗС пояснив, що там сконцентровані ворожі танки, артилерія, системи радіоелектронної боротьби, а також повітряні та військово-морські сили. Загалом Москва вже підтягнула до кордонів понад 40 батальйонних тактичних груп. Тож загальна кількість військових на українському напрямі сягає вже близько 115 тисяч – включно з силами на окупованих територіях Криму та Донбасу.
Крім цього, Кулеба також наголосив, що Кремль відмовляється пояснювати пересування своїх військ біля кордонів з Україною у спосіб, який би міг викликати довіру.
Російські війська біля України: що відомо
- Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.
- Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Водночас там запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.
- Генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає, що Росія справді може напасти на Україну взимку. Адже ворог вже має успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого у 2015 році.
- У випадку прямої загрози НАТО підтримає Україну. При цьому, принцип колективної оборони Альянсу не діятиме. В Євросоюзі також пояснили, що не зможуть допомогти військом.