Путін ще не схвалив остаточне рішення щодо наступу, – Романенко

На думку колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, наразі президент Росії Володимир Путін не схвалив остаточне рішення щодо вторгнення в Україну. Однак він може зробити це після онлайн-зустрічі з американським колегою Джо Байденом.

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Зимова погода для росіян не проблема. Тому цілком можливо наступ може відбутися, як і попереджала розвідка – на початку 2022 року. Адже, наприкінці січня – на початку лютого 2015 року Росія захопила важливий транспортний вузол Дебальцеве в Донецькій області. Тоді підрозділи російської армії та бойовики вдерлися у місто та витіснити українські війська.

На жаль, ми маємо досвід Дебальцевого, яке було взимку. І взагалі вони (росіяни – 24 канал) – північні люди, і проходять підготовку у відповідних умовах. Тобто для них це не складне питання (вести війну в зимових умовах – 24 канал),

– пояснив Романенко.

Він упевнений, що швидкий наступ Росії зможе забезпечити тільки значна підтримка авіації.

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