Путін ще не схвалив остаточне рішення щодо наступу, – Романенко
На думку колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, наразі президент Росії Володимир Путін не схвалив остаточне рішення щодо вторгнення в Україну. Однак він може зробити це після онлайн-зустрічі з американським колегою Джо Байденом.
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Зимова погода для росіян не проблема. Тому цілком можливо наступ може відбутися, як і попереджала розвідка – на початку 2022 року. Адже, наприкінці січня – на початку лютого 2015 року Росія захопила важливий транспортний вузол Дебальцеве в Донецькій області. Тоді підрозділи російської армії та бойовики вдерлися у місто та витіснити українські війська.
На жаль, ми маємо досвід Дебальцевого, яке було взимку. І взагалі вони (росіяни – 24 канал) – північні люди, і проходять підготовку у відповідних умовах. Тобто для них це не складне питання (вести війну в зимових умовах – 24 канал),
– пояснив Романенко.
Він упевнений, що швидкий наступ Росії зможе забезпечити тільки значна підтримка авіації.
Війська Росії біля кордонів України: головне
- Вже майже місяць міжнародна спільнота говорить про можливість вторгнення Росії в Україну. Першими про це заявили американські ЗМІ. Вони наголосили, що вищі чиновники США занепокоєнні скупченням російських військ біля нашого кордону.
- Українська розвідка підтвердила, що біля кордону фіксують 90 тисяч військових агресора. Наступ може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
- Низка країн світу, серед яких є США, Канада та Швеція, заявили про готовність допомогти Україні в разі ескалації.
- Водночас у НАТО та Євросоюзі попередили, що не допоможуть нам військом.