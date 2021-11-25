Наразі немає одностайності щодо того, чи втримають президента Росії Володимира Путіна додаткові сили НАТО від подальшої агресії. Ситуацію ж у цілому в Канаді вважають важливим міжнародним випробуванням.

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Канада міркує щодо збільшення військової допомоги Україні

Канадські журналісти з посиланням на інформовані джерела повідомили, що новопризначена міністерка оборони країни Аніта Ананд розглядає можливість розширення військової допомоги Україні.

  • Причому мовиться як про сотні військовослужбовців (на додачу до тих, які вже перебувають в Україні на навчальній місії), так і про значніші дії.
  • Зокрема, переміщення військового корабля у Чорне море та передислокацію деяких винищувачів CF-18, які зараз базовані у Румунії.

Це підкріплення для України мало б бути відвертим сигналом для Володимира Путіна, який у 2021 вже вдруге збурив світ концентрацією своїх військ біля українського кордону (за різними даними, вона вже сягнула приблизно сотні тисяч).

  • У Канаді переконані, що у такий спосіб Путін вирішив за будь-яку ціну утримати Україну від приєднання до НАТО.
  • А проте, чи допоможе збільшення військової допомоги Україні втримати Путіна (чи, навпаки, підштовхне його до дій) – поки не певні.

У будь-якому разі ситуацію оцінюють як серйозне міжнародне випробування, а для пані Ананд – перше на посаді глави міноборони.

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