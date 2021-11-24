Відповідна заява з'явилася на сайті посольства США в Україні у середу, 24 листопада. Американцям повідомили про незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України.

Воєначальники США та Росії провели переговори: чи йшлося про Україну​

Про що застерегли у США

Дипломати закликали не подорожувати Кримом через зловживання російської окупаційної влади, у східних частинах Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт та всією Україною – через ситуацію з коронавірусом COVID-19. Водночас громадянам США нагадують, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися практично без попередження.

Американцям, які планують відвідати Україну, порадили регулярно відстежувати місцеві та міжнародні новини. Крім цього, їм рекомендували вакцинуватися від COVID-19, аби полегшити свою подорож.

Що цьому передувало