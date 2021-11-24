Соответствующее заявление появилось на сайте посольства США в Украине в среду, 24 ноября. Американцам сообщили о необычной военной активности России вблизи границ Украины.

Военачальники США и России провели переговоры: речь шла об Украине

О чем предостерегли в США

Дипломаты призвали не путешествовать по Крыму из-за злоупотребления российской оккупационной власти, в восточных частях Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и по всей Украине – из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. В то же время, гражданам США напоминают, что условия безопасности на границе могут измениться практически без предупреждения.

Американцам, которые планируют посетить Украину, посоветовали регулярно отслеживать местные и международные новости. Кроме того, им рекомендовали вакцинироваться от COVID-19, чтобы облегчить свое путешествие.

Что этому предшествовало