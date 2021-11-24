Соответствующее заявление появилось на сайте посольства США в Украине в среду, 24 ноября. Американцам сообщили о необычной военной активности России вблизи границ Украины.
Военачальники США и России провели переговоры: речь шла об Украине
О чем предостерегли в США
Дипломаты призвали не путешествовать по Крыму из-за злоупотребления российской оккупационной власти, в восточных частях Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и по всей Украине – из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. В то же время, гражданам США напоминают, что условия безопасности на границе могут измениться практически без предупреждения.
Американцам, которые планируют посетить Украину, посоветовали регулярно отслеживать местные и международные новости. Кроме того, им рекомендовали вакцинироваться от COVID-19, чтобы облегчить свое путешествие.
Что этому предшествовало
- Ранее в США выразили обеспокоенность из-за военной активности России вблизи границы с Украиной. Кроме того, там обеспокоены и звучащими из Кремля заявлениями, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.
- СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления дополнительного оружия Украине на фоне потенциального вторжения России. Пакет помощи может включать, в частности, и направление в Украину военных советников.
- Впоследствии американский лидер Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе и Украину. При этом в списке приглашенных стран нет России, Китая и Турции.