Разговор состоялся во вторник, 23 ноября. Об этом сообщил спикер Объединенного комитета США, полковник Дэйв Батлер.

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США и Россия обсудили вопросы безопасности

Военное руководство обсудило ряд проблемных вопросов, связанных с безопасностью,

– говорится в сообщении.

Штаты объяснили, что разговор стал "продолжением диалога между двумя лидерами с целью обеспечения снижения рисков и разрешения конфликтов".

В Объединенном комитете США заверили, что, согласно прошлой практике, "оба (говорится о военачальниках – 24 канал) согласились хранить частные детали своего разговора".

Кстати, российские СМИ написали, что "военные должностные лица обсудили текущие вопросы международной безопасности", однако деталей также не указали.

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