Разговор состоялся во вторник, 23 ноября. Об этом сообщил спикер Объединенного комитета США, полковник Дэйв Батлер.
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США и Россия обсудили вопросы безопасности
Военное руководство обсудило ряд проблемных вопросов, связанных с безопасностью,
– говорится в сообщении.
Штаты объяснили, что разговор стал "продолжением диалога между двумя лидерами с целью обеспечения снижения рисков и разрешения конфликтов".
В Объединенном комитете США заверили, что, согласно прошлой практике, "оба (говорится о военачальниках – 24 канал) согласились хранить частные детали своего разговора".
Кстати, российские СМИ написали, что "военные должностные лица обсудили текущие вопросы международной безопасности", однако деталей также не указали.
Войска России возле границы Украины: что известно
- Первым о том, что Россия снова наращивает войска на границе с Украиной, сообщило 31 октября издание The Washington Post. По их информации, это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
- 21 ноября глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль планирует напасть на Украину. Вероятно, это может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
- Однако Россия традиционно отрицает вероятное наступление. Например, спикер Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что Украина "ищет способ" вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе.
- Министр обороны заверил, что Вооруженные силы в случае обострения ситуации дадут отпор оккупанту. В частности, Алексей Резников сказал, что Украина готова к возможному полномасштабному наступлению России.