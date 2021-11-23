В Украине будет национальное сопротивление
Среди средств противостояния России Алексей Резников отметил закон о национальном сопротивлении. Он вступит в силу с 1 января 2022 года.
Обратите внимание Мы более спокойно воспринимаем угрозу – Резников о возможности полномасштабной войны с Россией
По словам министра обороны, в Украине более 200 тысяч резервистов-добровольцев в Территориальной обороне, которая будет дополнительным видом Вооруженных Сил. В случае необходимости развертывание батальона будет происходить в соответствии с законом, который будет действовать со следующего года.
Мы будем использовать резервы и вооружение. Есть соответствующий командующий еще одним видом Вооруженных Сил – Территориальной обороны. Поэтому мы готовы,
– заявил Резников.
Министр обороны заявил, что Украине нужно перейти на 3-летнее стратегическое планирование оборонного заказа, что является частью стандартов НАТО. Также критически нуждаются в развитии в сфере защиты водного и воздушного пространства.
Однако с Великобританией уже подписано соглашение, в рамках которого предусмотрены 4 контракта по ракетной программе, кораблям и военно-морским базам. В вопросах противовоздушной обороны Украине, по словам Резникова, помогут международные эксперты, чтобы оценить, что нужно развивать. Это является критическим приоритетом для Украины.
Возможность полномасштабного вторжения России
- Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, Кремль может начать атаку уже в начале следующего года.
- По информации американской разведки, Россия может попытаться зажать Украину в кольцо, начав наступление со своей территории, из Беларуси и оккупированного Крыма.
- По информации Минобороны, Россия продолжает наращивать свои силы возле границы с Украиной и проводит "военные собрания" на оккупированных территориях Донбасса.
- Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что угроза полномасштабного российского наступления существует ежедневно.