По словам министра обороны, действия Кремля сейчас направлены на дестабилизацию ситуации внутри Украины, а также ЕС и НАТО. Однако Алексей Резников убежден, что Украина сможет дать отпор врагу.

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Международные партнеры заверили в поддержке

Алексей Резников рассказал о встречах с иностранными коллегами – Беном Олесом из Великобритании и Ллойдом Остином из США. По словам министра, данные украинской, британской и американской разведок совпадают. Единственным отличием является собственное восприятие этой информации.

Мы более спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы с вами к этому привыкли. Уже 8 год идет российско-украинская война, поэтому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ не является новостью,

– заявил Резников.

Однако министр отметил, что благодаря угрозе полномасштабного вторжения западные партнеры Украины наконец увидели реальную угрозу. Это, по мнению Резникова, усиливает позиции Украины.

Именно благодаря сотрудничеству с международными партнерами, по мнению министра, Украина сможет недопустить прямой российской агрессии.

Западные министры обеспокоены ситуацией на границе

По словам Алексея Резникова, министры обороны Великобритании и США выражали глубокую обеспокоенность из-за активности России на границе. Однако Резников убежден, что на это уже нет времени.

Министр обороны Украины заявил, что коллеги из США и Великобритании заверили его, что будут поддерживать территориальную целостность Украины. Кроме того, они добавили, что сейчас продолжаются консультации с другими странами НАТО и Евросоюза относительно решительных шагов для сдерживания агрессии Кремля.

Возможность полномасштабного вторжения