За словами міністра оборони, дії Кремля зараз направлені на дестабілізацію ситуації всередині України, а також ЄС і НАТО. Однак Олексій Резніков переконаний, що Україна зможе дати відсіч ворогу.

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Міжнародні партнери запевнили у підтримці

Олексій Резніков розповів про зустрічі з іноземними колегами – Беном Олесом з Великої Британії та Ллойдом Остіном з США. За словами міністра, дані української, британської та американської розвідок співпадають. єдиною відмінністю є власне сприйняття цієї інформації.

Ми більш спокійно сприймаємо загрозу і ризики, тому що ми з вами до цього звикли. Уже 8 рік триває російсько-українська війна, тому всі факти збільшення кількості техніки уздовж наших кордонів не є новиною,

– заявив Резніков.

Однак міністр зауважив, що завдяки загрозі повномасштабно вторгнення західні партнери України нарешті побачили реальну загрозу. Це, на думку Резнікова, посилює позиції України.

Саме завдяки співпраці з міжнародними партнерами, на думку міністра, Україна зможе недопустити прямої російської агресії.

Західні міністри стурбовані ситуацією на кордоні

За словами Олексія Резнікова, міністри оборони Великої Британії та США висловлювали глибоке занепокоєння через активність Росії на кордоні. Однак Резніков переконаний, що на це уже немає часу.

Міністр оборони України заявив, що колеги з США та Великої Британії запевнили його, що підтримуватимуть територіальну цілісність України. Крім того, вони додали, що зараз тривають консультації з іншими країнами НАТО та Євросоюзу щодо рішучих кроків для стримування агресії Кремля.

Можливість повномасштабного вторгнення