О готовности парламента мгновенно реагировать на попытки России напасть на Украину в эфире заявил первый заместитель главы ВР, представитель "Слуги народа" Александр Корниенко.

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В случае агрессии России Рада соберется сразу же

Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за несколько часов собраться есть,
– отметил Корниенко.

По его словам, у Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, – провести соответствующее голосование со стороны нардепов она должна в течение нескольких часов.

Замглавы парламента добавил, что в случае непленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах, определят перечень спецмер для защиты парламентариев, чтобы принять решение.

"Понятно, что тем, кто не в Украине, им труднее это сделать... Если будут активные военные действия, то будут какие-то использоваться способы защиты депутатов", – пояснил нардеп. Это сделают для того, чтобы парламентарии могли принять необходимые решения.

Возможное нападение России на Украину: основное

  • Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов недавно рассказал, что Москва планирует напасть на Украину. Широкомасштабная атака может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
  • Информацию о том, что зимой Россия может пойти на обострение ситуации, подтвердила и разведка США.
  • Нападение возможно по 3 направлениям – из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников уверяет, что Вооруженные силы в случае обострения ситуации дадут отпор оккупанту.
  • В то же время в России говорят, что сообщения о подготовке вторжения являются "вбросами". На самом же деле атаку готовит якобы Украина, а помогают ей союзники из США и НАТО.