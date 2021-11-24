Про готовність парламенту миттєво реагувати на спроби Росії напасти на Україну в ефірі виданню заявив перший заступник голови Ради, представник "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

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Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю, що потенціал там за кілька годин зібратися є,

– зазначив Корнієнко.

За його словами, у Верховної Ради може буде тільки один план, якщо є завдання ввести воєнний або надзвичайний стан, – зробити відповідні голосування зі сторони нардепів вона має протягом кількох годин.

Заступник очільника парламенту додав, що у випадку непленарного тижня, коли депутати працюватимуть на свої округах, визначать перелік спецзаходів для захисту парламентарів, щоб ухвалити рішення.

"Зрозуміло, що ті хто не в Україні, їм важче буде це зробити... Якщо будуть активні військові дії, то будуть якісь використовуватися способи захисту депутатів", – пояснив нардеп. Це робитимуть, аби парламентарі могли прийняти необхідні рішення.

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