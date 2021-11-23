Про прогнозовану кількість російських військ біля України заявив дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов.

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За словами Михайлова, протягом останніх кількох тижнів ситуація на українському кордоні погіршилася, а нарощування російських військ викликає "досить серйозні побоювання".

Якщо 3 тижні тому ми спостерігали тільки перекидання 4-ї гвардійської танкової дивізії до кордону з нових частин, які там з'явилися, то тепер до неї додаються інші сили 1-ї гвардійської танкової армії,

– зазначив дослідник.

Він відзначив, що в окупованому Криму з'явилися окремі частини 49-ї, 58-ї армії Південного військового округу.

Експерт також додав, що наразі рівень концентрації російських сил на кордоні України можна порівняти з квітнем 2021 року. Однак до кінця січня – початку лютого "там може зібратися набагато більше сил, ніж було навесні".

Михайлов вважає, що особливі побоювання викликає інформація про прибуття на станцію у Воронежі важкої вогнеметної системи "Солнцепек" і вагонів із боєприпасами.

Російська пропаганда активно розповідає про нібито український наступ на територію Донбасу. Проте, наголосив Михайлов, зрозуміло, що танкові з'єднання потрібні не для захисту Донецька та Луганська, а аби за наявності політичного рішення наступати на українські території.

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