Про прогнозовану кількість російських військ біля України заявив дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов.
Читайте також "Ми дещо відстали в реакції": в ОП пояснили, чому в Україні спершу спростували загрозу з Кремля
Якою може бути концентрація військ Росії у 2022 році
За словами Михайлова, протягом останніх кількох тижнів ситуація на українському кордоні погіршилася, а нарощування російських військ викликає "досить серйозні побоювання".
Якщо 3 тижні тому ми спостерігали тільки перекидання 4-ї гвардійської танкової дивізії до кордону з нових частин, які там з'явилися, то тепер до неї додаються інші сили 1-ї гвардійської танкової армії,
– зазначив дослідник.
Він відзначив, що в окупованому Криму з'явилися окремі частини 49-ї, 58-ї армії Південного військового округу.
Експерт також додав, що наразі рівень концентрації російських сил на кордоні України можна порівняти з квітнем 2021 року. Однак до кінця січня – початку лютого "там може зібратися набагато більше сил, ніж було навесні".
Михайлов вважає, що особливі побоювання викликає інформація про прибуття на станцію у Воронежі важкої вогнеметної системи "Солнцепек" і вагонів із боєприпасами.
Російська пропаганда активно розповідає про нібито український наступ на територію Донбасу. Проте, наголосив Михайлов, зрозуміло, що танкові з'єднання потрібні не для захисту Донецька та Луганська, а аби за наявності політичного рішення наступати на українські території.
Можливий напад Росії на Україну: що відомо
- Глава розвідки Міноборони Кирило Буданов нещодавно розповів, що Москва планує напасти на Україну. Широкомасштабна атака може відбутися вже у січні – лютому 2022 року. Інформацію підтвердила й розвідка США.
- Напад можливий за 3 напрямками – з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
- Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить, що Росія піде на загострення. Але він запевнив, що ЗСУ у випадку загострення ситуації дадуть відсіч окупанту.