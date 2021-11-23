А проте в Україні спершу спростували загрозу. І тільки нещодавно вже з української розвідки прийшло повідомлення, що Росія таки готується напасти, причому навіть назвали строки (січень – лютий 2022 року).

Також цікаво Захищав націнтереси, – Арестович про причину заперечення Зеленським операції з вагнерівцями

"Помилилися в комунікації"

Чому в Україні спершу не погоджувалися зі словами, які лунали від західних партнерів про загрозу нового вторгнення Росії? З цього приводу висловився позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Чому наші оцінки дещо розбігалися 3 тижні тому? Справа була так (можете вірити або не вірити): ті каруселі, які російські військові крутять на наших кордонах, є частиною операції по дезінформації і нас, і Заходу. Якби я нападав на Україну... Що б я зробив на місці Путіна? Приховав би час, спосіб дій та й сам намір. Ось так і є, так вони зараз і роблять,

– розповів Арестович.

І додав, що насправді ж "небезпека і рівень військової загрози – нечувані". До чого додається ще й геополітичний фактор: "Китай загрожує Тайваню. Якщо кризи співпадуть (в Україні та на Тайвані – 24 канал), то Сполученим Штатам буде дуже важко реагувати на дві такі кризи у різних частинах світу".

Рівень небезпеки величезний. Ми його цілком розуміємо. Трохи розійшлися в оцінках. Але після того, як відбулися консультації розвідувальних органів, міністрів оборони США та Великої Британії, оцінки вирівняли. Ми дещо помилилися в комунікації, дещо відстали в реакції, але тепер стрімко наздоганяємо,

– підсумував радник глави ОП.

Також Олексій Арестович зазначив, що планування на міжнародному рівні відповіді (організаційної, матеріальної й політичної) на можливу агресію Росії активно триває.

Загроза вторгнення Росії: крайні важливі новини