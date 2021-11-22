Заперечення спецоперації з вагнерівцями зі сторони Зеленського та Єрмака радник глави ОП Олексій Арестович прокоментував в ефірі одного із українських телеканалів.

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Арестович пояснив, чому Зеленський не говорив про операцію з вагнерівцями

За словами Арестовича, коли операція провалюється, то йде мінімізація збитку. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси 3 і більше держав, то в локалізації провалу бере участь і особисто верховний головнокомандувач.

Радник глави ОП додав, що інформація про проведення або непроведення спецоперації є держтаємницею. Тому не можна говорити ні про те, що вона проводиться, ні про її відсутність.

Можливо, і президент, і глава ОП захищали національні інтереси України й, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у Росії та Білорусі,

– пояснив Арестович.

Також він зазначив, що тепер українських розвідників легко можуть вирахувати спецслужби держави-агресора.

Спецоперація із затриманням "вагнерівців": коротко

Днями журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували звіт про результати розслідування за спецоперацією із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера". Вони підтвердили, що операцію готувала українська влада.

У документі йдеться про процес вербування "вагнерівців", однак немає інформації, хто саме "злив" спецоперацію.

Натомість відомо, що Єрмак попросив перенести її реалізацію на тиждень. Політик побоювався, що після затримання бойовиків Росія відмовиться від запланованого перемир'я на Донбасі.

Нагадаємо, у липні 2020 року 33 бойовиків "Вагнера" затримали у Білорусі, а згодом екстрадували до Росії.