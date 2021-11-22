Отрицание спецоперации с вагнеровцами со стороны Зеленского и Ермака советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Арестович объяснил, почему Зеленский не говорил об операции с вагнеровцами

По словам Арестовича, когда операция проваливается, то идет минимизация ущерба. Если операция носит интернациональный характер, затрагиваются интересы 3 и больше стран, то в локализации провала участвует и лично верховный главнокомандующий.

Советник главы ОП добавил, что информация о проведении или непроведении спецоперации является гостайной. Поэтому нельзя говорить ни о том, что она производится, ни о ее отсутствии.

Возможно, и президент, и глава ОП защищали национальные интересы Украины и, в частности, тех лиц, которые выполняли задачи разведки и выполняют в России и Беларуси,

– объяснил Арестович.

Также он отметил, что теперь украинских разведчиков легко могут вычислить спецслужбы государства-агрессора.

Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": коротко

На днях журналисты-расследователи Bellingcat опубликовали отчет о результатах расследования относительно спецоперации по задержанию наемников российского ЧВК "Вагнера". Они подтвердили, что операцию готовили украинская власть.

В документе говорится о процессе вербовки "вагнеровцев", однако нет информации, кто именно "слил" спецоперацию.

Известно, что Ермак попросил перенести ее реализацию на неделю. Политик опасался, что после задержания боевиков Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе.

Напомним, в июле 2020 года 33 боевиков ЧВК "Вагнера" ​​задержали в Беларуси, а затем экстрадировали в Россию.