Метою було показати та викрити діяльність російських спецслужб і терористів ПВК "Вагнера".

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Розслідування Bellingcat

Розвідники збирали інформацію про вагнерівців

Журналісти з'ясували, що операція почалась ще раніше. Українські розвідники збирали дані про вагнерівців, які повертались до Росії. Наприклад, з 2014 року дізнавались про їх методи вербування, взаємодію з ФСБ та ГРУ.

Вже у 2019 році управління розвідки Міноборони мало доступ до персональних даних понад тисячі бойовиків. Переважна більшість з них воювала на Донбасі за окупантів.

Як виникла ідея спецоперації

Оскільки "викрасти" вагнерівців з території Росії було нереально, вирішили заманити їх у пастку. Для вербування бойовиків створили групу співробітників спецслужб.

Спочатку планували, що 4 – 5 осіб виманять на територію Угорщини, де їх затримали б і передали в Україну для суду. Проєкт отримав кодову назву "Авеню". Аби успішно реалізувати його, требу було вигадати правдоподібне міжнародне завдання. Крім того, шукали переконливого "куратора", який зображував би представника російських спецслужб.

Підробна ПВК та "бойове завдання"

Для проєкту використали підробну приватну військову компанію "МАР", яку створили у 2012 році в Санкт-Петербурзі. Однак на момент спецоперації ПВК вже не існувала. Тому українська розвідка у вересні 2019 року зареєструвала аналогічний домен та сайт, щоб перехоплювати запити про набір персоналу, які надходили до ПВК МАР.

Обрали так зване бойове завдання – нібито охорону нафтових об'єктів Роснафти на Близькому Сході. Нафтові свердловини були розташовані недалеко від лінії фронту і справді потребували захисту. Відтак все виглядало переконливо.

Команда зареєструвала доменне ім'я office-rosneft.org, щоб використовувати його для електронного листування з кандидатами.

"Рекрутор та куратор"

Розслідувачі встановили важливих учасників "Авеню". Це колишній офіцер середньої ланки ГРУ, заарештований та завербований українською розвідкою. Він став важливим членом команди, який міг надавати інформацію та попереджав про ризики

Роль "головного рекрутера" і "куратора проекту від спецслужб" зіграв спецназівець із реальним бойовим досвідом.

Зверніть увагу! Завербовані вагнерівці повідомляли інсайдерську інформацію про вторгнення Росії в Україну у 2014 – 2015 роках. Говорили також про допомогу ПВК з боку Кремля. Станом на кінець травня 2020 року до ПВК входили 180 осіб.

Як проходила спецоперація

Бойовиків заманювали на сайтах оголошень

Щоб розкрутити сайт за набором у ПВК, на російських сайтах, де вже раніше вербували бойовиків, розмістили низку оголошень про "вакансії". Оголошення були навіть на Avito. Нібито шукали людей у компанію, яка пропонує "послуги у сфері охорони державних та приватних компаній по всьому світу" із зарплатою 225 тисяч рублів.



Оголошення про набір до ПВК / Фото Bellingcat

Маршрут був продуманий

Оскільки через пандемію коронавірусу, авіашляхи були обмежені, вилетіти з Росії можна було лише через Білорусь. Найзручнішим маршрутом обрали "Мінськ – Стамбул", тому що літак мав 28 хвилин перебувати в українському повітряному просторі.

Визначили 2 сценарії, які дозволяли законно посадити літак на території України:

якщо комусь на борту стане погано, наприклад, серцевий напад; якщо на борту буде загроза вибуху.

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Відомо про 3 формати розслідування

Як розповів Христо Грозєв, розслідування опублікують у трьох форматах:

2-годинний документальний фільм-розслідування ;

; коротший документальний фільм – медійний продукт;

– медійний продукт; текстова версія.

До теми Навіть напівпровальна операція з вагнерівцями має багато цінного, – Грозєв

Українська влада не дала коментарів

Команда Bellingcat хотіла взяти коментарі в української влади, однак ніхто не надав їх.

Ми чекали на їхні відповіді пів року. Але я вважаю, що вони зробили багато позитивних речей, аби довести, що ця історія – неправдива, що вони не винні,

– наголосив розслідувач.

Зверніть увагу! Розслідування про вагнерівців журналіст Bellingcat Христо Грозєв анонсував ще у 2020 році. Він заявив, що фільм можна буде побачити до кінця 2021 року.

Справа вагнерівців: що про це відомо