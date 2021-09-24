Саме ці розмови бойовиків, за словами Грозєва, і є дуже цінною доказовою базою. Про це розслідувач сказав в інтерв'ю.

Важливо ФСБ нічого не зрозуміла навіть після арешту 33 вагнерівців, – Грозєв заперечив версію ТСК

Що цінного у спецоперації

Він заявив, що серед вагнерівців, яких українські спецслужби наймали на вигадану роботу, були щонайменше 3 людини, які причетні до катастрофи MH17.

Двоє з них самі хвалилися, що вони були на місці пуску, але, чесно кажучи, це не підтверджується об'єктивними даними. Один з них відмовився їхати в Білорусь із якихось причин, може, він найрозумніший виявився,

– розповів Грозєв.

В інтерв'ю-співбесіді цей найманець хвалився, що супроводжував конвой з "Буками". Ба більше, він навіть називав своїх кураторів з ГРУ, які йому давали інструкції.

"Він був би найціннішим з усіх свідків, але він не поїхав. Навіть у такій напівпровальній операції є дуже багато цінного. Воно перебуває саме у таких довгих розмовах, в яких найманці розповідали про своє минуле на українській території", – пояснив головний розслідувач Bellingcat.

Де перебуває ця інформація

Грозєв переконаний, що цією інформацією точно володіють українські спецслужби. Вона, як він припустив, перебуває десь посередині між легальністю і нелегальністю.

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