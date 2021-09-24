Журналіст Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю підтвердив, що спецоперація щодо вагнерівців була, її готували 18 місяців, а після наради у вищого керівництва України все зірвалося.

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Росія нічого не знала до останнього

Розслідувач відзначив, що те, що факт проведення спецоперації визнали, дає надію. Однак він не погоджується з тим, що її не можна було завершити через те, що ФСБ знала про неї і якось змогла б зреагувати.

Цьому суперечать всі дані, які ми зібрали. ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії,

– наголосив Грозєв.

Він додав, що переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, помилкове.

Зеленський заперечує, що це була українська спецоперація

Журналіст також не може зрозуміти, чому Володимир Зеленський заперечує цю спецоперацію і чому українська влада готова знехтувати здобутками своєї розвідки.

Однак Грозєв має 2 припущення:

президент не мав на увазі, що це була російська операція,

це була операція, нав'язана Україні західними спецслужбами.

Однак жодне з них не вписується в логіку операції.

Розслідувач вважає, що насправді український лідер робить такі заяви, бо "на початку хтось йому порадив заперечувати спецоперацію".

"Часто Захід, цивілізовані країни заперечують проведення неуспішних операцій. Тому що не можна публічно оголошувати занадто багато інформації про те, як проводять операції, не можна зливати внутрішню інформацію", – пояснив Грозєв.

Однак він вважає, що у цьому випадку потрібно було говорити правду.

Справа вагнерівців: коротко