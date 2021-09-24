Журналист Bellingcat Христо Грозев в интервью подтвердил, что спецоперация по вагнеровцам была, ее готовили 18 месяцев, а после совещания у высшего руководства Украины все сорвалось.
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Россия ничего не знала до последнего
Расследователь отметил, что то, что факт проведения спецоперации признали, дает надежду. Однако он не согласен с тем, что ее нельзя было завершить из-за того, что ФСБ знала о ней и как-то смогла бы среагировать.
Этому противоречат все данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России,
– отметил Грозев.
Он добавил, что убеждения украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочны.
Зеленский отрицает, что это была украинская спецоперация
Журналист также не может понять, почему Владимир Зеленский отрицает эту спецоперацию и почему украинская власть готова пренебречь достижениями своей разведки.
У Грозева 2 предположения:
- президент не имел в виду, что это был российская операция,
- это операция, навязанная Украине западными спецслужбами.
Однако ни одно из них не вписывается в логику операции.
Расследователь считает, что на самом деле украинский лидер делает такие заявления, потому что "в начале кто-то ему посоветовал отрицать спецоперацию".
"Часто Запад, цивилизованные страны отрицают проведение неуспешных операций. Потому что нельзя публично объявлять слишком много информации о том, как проводят операции, нельзя сливать внутреннюю информацию", – объяснил Грозев.
Однако он считает, что в этом случае нужно было говорить правду.
Дело вагнеровцев: коротко
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков "Вагнера". Некоторые из них воевали на Донбассе на стороне оккупантов.
- Александр Лукашенко решил отдать "вагнеровцев" России. Но Киев просил об их экстрадиции в Украину.
- Впоследствии СМИ начали писать, что вагнеровцы в Беларуси были частью операции украинских спецслужб, но якобы кто-то из Офиса Президента "слил" информацию.
- Президент сначала все отрицал, потом признал, что это была операция Украины, но исходила от других стран.
- В Раде создали временную следственную комиссию для расследования дела, которая обнародовала первые результаты работы. Согласно им, спецоперации не было, а было специальное мероприятие. Там также отметили, что среди "вагнеровцев" был агент из Беларуси.