Журналист Bellingcat Христо Грозев в интервью подтвердил, что спецоперация по вагнеровцам была, ее готовили 18 месяцев, а после совещания у высшего руководства Украины все сорвалось.

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Россия ничего не знала до последнего

Расследователь отметил, что то, что факт проведения спецоперации признали, дает надежду. Однако он не согласен с тем, что ее нельзя было завершить из-за того, что ФСБ знала о ней и как-то смогла бы среагировать.

Этому противоречат все данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России,

– отметил Грозев.

Он добавил, что убеждения украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочны.

Зеленский отрицает, что это была украинская спецоперация

Журналист также не может понять, почему Владимир Зеленский отрицает эту спецоперацию и почему украинская власть готова пренебречь достижениями своей разведки.

У Грозева 2 предположения:

президент не имел в виду, что это был российская операция,

это операция, навязанная Украине западными спецслужбами.

Однако ни одно из них не вписывается в логику операции.

Расследователь считает, что на самом деле украинский лидер делает такие заявления, потому что "в начале кто-то ему посоветовал отрицать спецоперацию".

"Часто Запад, цивилизованные страны отрицают проведение неуспешных операций. Потому что нельзя публично объявлять слишком много информации о том, как проводят операции, нельзя сливать внутреннюю информацию", – объяснил Грозев.

Однако он считает, что в этом случае нужно было говорить правду.

Дело вагнеровцев: коротко